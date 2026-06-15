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10:02, 15 июня 2026Культура

Кевин Спейси рассказал Собчак о своей связи с Эпштейном

Кевин Спейси в интервью Собчак рассказал о своей связи с Эпштейном
Евгений Шульгин
Евгений Шульгин

Фото: Yara Nardi / Reuters

Актер Кевин Спейси в интервью журналистке Ксении Собчак рассказал о том, что связывало его с обвиненным в педофилии финансистом Джеффри Эпштейном. Видео разговора с артистом появилось на YouTube-канале «Осторожно: Собчак».

«Со временем я подружился с президентом Биллом Клинтоном. В 2002 году он позвал меня в благотворительную поездку по Африке — где хотел привлечь внимание к проблеме СПИДа и собрать деньги на лекарства для матерей с ВИЧ. Мы провели в дороге 10-12 дней и посетили Гану, Мозамбик, ЮАР», — рассказал Спейси, добавивший, что это было одно из самых важных путешествий в его жизни.

По словам звезды Голливуда, позднее выяснилось, что самолет, на котором он и Клинтон перемещались по Африке, принадлежал Эпштейну. «До этого я никогда его не встречал. Я толком не помню знакомства с ним в тот момент. И после этого я никогда больше его не видел».

Спейси добавил, что считает Эпштейна чудовищным человеком. Актер, который в 2017 году столкнулся с обвинениями в сексуальном насилии, попал в черные списки Голливуда. В 2022-23 годах он был оправдан судами в Нью-Йорке и Лондоне.

Американский финансист Джеффри Эпштейн создал криминальную сеть, занимавшуюся сексуальной эксплуатацией несовершеннолетних девушек. Среди прочих он поддерживал тесные связи с президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, саудовским принцем Мухаммедом ибн Салманом, кинопродюсером Харви Вайнштейном, актером Кевином Спейси и миллиардером Биллом Гейтсом.

Ранее в ноябре Кевин Спейси признался, что стал бездомным.

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