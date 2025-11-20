Культура
13:57, 20 ноября 2025Культура

Культовый американский актер стал бездомным

Актер Кевин Спейси объявил, что лишился дома после обвинений в домогательствах
Ольга Коровина

Фото: Susannah Ireland / Reuters

Американский актер, двукратный обладатель премии «Оскар» Кевин Спейси признался, что стал бездомным. Об этом он рассказал в интервью The Telegraph.

Артист напомнил, что его карьера была разрушена после обвинений в сексуальных домогательствах. Из-за нехватки работы и огромных расходов, связанных с судебными тяжбами, он лишился дома в Балтиморе, штат Мэриленд. Спейси владел им на протяжении 12 лет, но был вынужден продать жилище из-за трудного финансового положения.

«Я живу в отелях, снимаю жилье на время. Я еду туда, где есть работа. У меня буквально нет дома», — пояснил актер.

Ранее Спейси намекнул, что ему необходима помощь для возвращения в киноиндустрию. Известно, что в 2023 году лондонский суд присяжных оправдал актера, обвиненного в домогательствах. Сам он отказывался признавать свою вину и заплакал во время оглашения приговора.

