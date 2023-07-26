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18:14, 26 июля 2023Культура

Суд признал Кевина Спейси невиновным в сексуальных домогательствах

Лондонский суд присяжных оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах

Фото: Susannah Ireland / Reuters

Лондонский суд присяжных оправдал американского актера Кевина Спейси в сексуальных преступлениях. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что обвинения в домогательствах в отношении четырех мужчин касались событий с 2004 по 2013 год, когда Спейси работал художественным руководителем в лондонском театре Old Vic. Артист отказался признать вину.

Жюри присяжных обсуждало данное дело в течение трех дней. В результате знаменитый актер был оправдан по всем пунктам обвинения. Во время оглашения приговора Спейси заплакал. Известно, что в день вынесения решения, 26 июля, ему исполнилось 64 года.

В октябре 2022-го суд США оправдал Спейси по делу о домогательствах в отношении актера Энтони Рэппа. Присяжные в Нью-Йорке пришло к выводу, что действия артиста, происходившие в 1986 году, не носили сексуального характера в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет.

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    Сергей Равин
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