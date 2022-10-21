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02:30, 21 октября 2022Культура

Суд США оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах

NYT: жюри присяжных в Нью-Йорке оправдало актера Кевина Спейси по делу о домогательствах
Кевин Спейси

Кевин Спейси . Фото: Stephen Lock/ Globallookpress.com

Суд в США оправдал актера Кевина Спейси по делу о домогательствах в отношении его коллеги Энтони Рэппа. Об этом сообщает газета New York Times.

Жюри присяжных в Нью-Йорке пришло к выводу, что действия артиста, происходившие в 1986 году, не носили сексуального характера в отношении Рэппа, которому на тот момент было 14 лет.

Таким образом, они не могут попадать под закон о растлении малолетних. Адвокат Спейси Дженнифер Келлер выразила благодарность присяжным за то, что они «увидели правду».

Ранее Спейси назвал неправдой заявление актера Энтони Рэппа о том, что в возрасте 14 лет, в 1986 году, он подвергся домогательствам со стороны артиста. Он выразил сожаление, что не опроверг эти обвинения еще в 2017 году, когда вокруг него разразился секс-скандал.

Артиста обвиняли в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком». В июне 2019 года прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против Спейси.

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Марина Совина
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