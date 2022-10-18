Кевин Спейси опроверг обвинения в сексуальных домогательствах

Кевин Спейси заявил, что обвинения в домогательствах в его адрес не являются правдой

Американский актер и режиссер Кевин Спейси заявил, что обвинения в сексуальных домогательствах в его адрес не являются правдой. Об этом сообщает Associated Press.

Во время судебного заседания артист назвал неправдой заявление актера Энтони Рэппа о том, что в возрасте 14 лет, в 1986 году, он подвергся домогательствам со стороны Спейси. Тогда, по словам предполагаемой жертвы, он положил подростка на кровать и забрался на него сверху. Рэпп заявил, что ему удалось убежать и он долгие годы хранил молчание об этом инциденте.

«Я знал, что у меня не будет никакого сексуального интереса к Энтони Рэппу или любому другому ребенку. Я был потрясен. Я был напуган и был сбит с толку. Я никогда не был наедине с Энтони Рэппом. Эти обвинения не соответствуют действительности», — заявил актер.

Спейси добавил, что в 1986-м после его выступления на сцене бродвейского театра он встретил Рэппа и другого начинающего актера, 19-летнего Джона Бэрроумена. Они поужинали втроем, посетили ночной клуб, после чего отправились в квартиру режиссера. По словам Кевина, там он оказывал знаки внимания Бэрроумену, после чего его гости покинули помещение.

Актер подчеркнул, что жалеет о том, что не опроверг обвинения в сексуальных домогательствах со стороны Рэппа еще в 2017-м по совету своих менеджеров. Тогда вокруг Спейси разразился секс-скандал. Его обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком». В июне 2019 года прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против Спейси.

Ранее певца Rex Orange County обвинили в серии изнасилований.