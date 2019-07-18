Дело обвиненного в сексуальном насилии Кевина Спейси прекратили

Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии против актера Кевина Спейси. Об этом сообщает Reuters.

Один из потерпевших воспользовался правом не свидетельствовать против себя на слушаниях в связи с пропажей его мобильного телефона. По версии защиты Спейси, он удалили сообщения, которые могли доказать невиновность актера. В качестве причины отзыва обвинений называется «недоступность свидетеля, подавшего жалобу».

Артисту грозило до пяти лет лишения свободы.

9 июля предполагаемая жертва звезды отказалась предоставлять свой телефон, в котором якобы содержалась переписка с его девушкой, где он рассказывал о неподобающем поведении Спейси, а также пересылал видео с его приставаниями.

Осенью 2018 года вокруг Спейси разразился секс-скандал. Его обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!