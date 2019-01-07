Кевин Спейси отказался признаться в приставании к 18-летнему юноше

Актер Кевин Спейси предстал перед судом в Нантакете, штат Массачусетс, по делу о сексуальных домогательствах в отношении 18-летнего молодого человека. Голливудская звезда не произнес ни слова, но адвокаты от его имени заявили, что он не признает вину. Об этом в понедельник, 7 января, сообщает CNN.
Суд запретил Спейси приближаться к истцу и членам его семьи, как этого требовали гособвинители. Защита актера попросила сохранить данные сотового телефона юноши, в том числе смс-сообщения. Отмечается, что они могут говорить в пользу невиновности ответчика.
Заседание продлилось около десяти минут. Выйдя из зала суда Спейси поспешил удалиться, не ответив на вопросы журналистов. Дальнейшие слушания назначены на 4 марта.
По данным обвинения, в июле 2016 года Спейси отдыхал в одном из баров Нантакета. 18-летний помощник официанта подружился с ним, сказав, что ему 23. После смены актер угостил молодого человека спиртным и начал приставать, расстегнул его ширинку и дотронулся до гениталий. Юноша снял все на видео и отправил подруге, а потом обратился в полицию. Свидетели подтвердили, что в ролике был запечатлен именно Спейси — они узнали его по одежде.
Осенью 2017 года Спейси обвинили в домогательствах и изнасилованиях не менее 15 человек, в том числе девять коллег по «Карточному домику» и актер Энтони Рэпп, которому на момент случившегося было 14 лет.