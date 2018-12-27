Домогательства Кевина Спейси попали на видео

Молодой человек, обвинивший актера Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, заявил, что снял произошедшее на камеру. Об этом сообщает Fox News.

Инцидент произошел летом 2016 года в городе Нантакет. По словам жертвы, артист угостил его выпивкой в ресторане Club Car, а затем начал прикасаться к нему в районе паха и расстегивать молнию штанов. Спейси также приглашал его к себе домой. Молодой человек написал своей девушке сообщение, в котором рассказал о поведении Спейси, однако она ему не поверила. После этого он решил снять видео происходящего при помощи программы Snapchat и отправить ей.

По словам девушки, в ролике было видно, что актер трогает подростка через штаны. Сделанные через Snapchat видео удаляются после просмотра, но есть способы их сохранить.

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На момент инцидента жертве было 18 лет, однако при знакомстве он сказал Спейси, что ему 23 года. Как пояснил молодой человек, он боялся проблем из-за того, что пьет алкоголь, будучи несовершеннолетним. Кроме того, юноша находился на работе.

24 декабря Кевин Спейси опубликовал видео, в котором обратился к зрителям от лица героя телесериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда. «Они пытались нас разлучить, но то, что есть между нами, слишком прочное», — сказал актер в ролике, добавив, что зрители хотят его возвращения. Актеры, режиссеры, музыканты и пользователи соцсетей назвали видео жутковатым и посчитали, что артист не чувствует вины.

Осенью 2017 года Спейси обвинили в домогательствах и изнасилованиях не менее 15 человек, в том числе девять коллег по «Карточному домику» и актер Энтони Рэпп, которому на момент случившегося было 14 лет.

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