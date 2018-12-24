Кевин Спейси вернулся

Актер Кевин Спейси спустя год после обвинений в домогательствах записал видеообращение. Ролик опубликован на YouTube.

Он обратился к зрителям от лица героя телесериала «Карточный домик» Фрэнка Андервуда.

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«Они пытались нас разлучить, но то, что есть между нами, слишком прочное. Мы с вами всем делились. Я рассказывал вам свои самые сокровенные секреты, показал, на что способны люди, шокировал своей честностью, но чаще всего я бросал вам вызов и заставлял вас думать. Вы верили мне, хотя знали, что не стоит это делать. Вы хотите, чтобы я вернулся», — сказал Спейси.

Ранее издание The Boston Globe сообщило, что актер 7 января должен явиться в суд по делу о сексуальных домогательствах. Ему будет предъявлено обвинение в совершении преступления. 20 декабря состоялось досудебное слушание иска.

В конце октября прошлого года вокруг Спейси разразился секс-скандал. Его обвинили в домогательствах и изнасилованиях по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

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