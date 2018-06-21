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Кевина Спейси впервые покажут в кино после секс-скандала

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Компания-прокатчик Vertical Entertainment решила выпустить фильм «Клуб миллиардеров» с участием обвиненного в домогательствах актера Кевина Спейси. В фильме впервые появится актер, которому голливудская киноиндустрия объявила бойкот после секс-скандала, сообщает The Hollywood Reporter.

«Мы не потворствуем сексуальным домогательствам на любом уровне и остаемся на стороне жертв. В то же время, нам нелегко далось решение выпустить фильм в кинотеатрs, но мы верим в то, что вы позволите аудитории увидеть конечный продукт, над которым так долго работали другие актеры и члены команды», — заявили представители Vertical Entertainment.

«Клуб миллиардеров» появится в ограниченном прокате в августе 2018 года. Представители компании пояснили, что из-за непристойного поведения Спейси не должны страдать другие актеры.

После секс-скандала компания Netflix объявила о закрытии сериала «Карточный домик», в котором Спейси играл главную роль — президента США Фрэнка Андервуда. Режиссер Риддли Скотт переснял все сцены с актером для своего фильма «Все деньги мира», заменив обвиненного артиста Кристофером Пламмером От сотрудничества со Спейси отказались его пресс-секретарь Стейси Вульф, американское агентство по работе с талантами Creative Artists Agency, а также нидерландский банк ING.

В конце октября Кевин Спейси стал фигурантом скандала, связанного с домогательствами в кино-индустрии Голливуда. Звезду обвинили в домогательствах по меньшей мере 15 человек, в том числе девять коллег, работавших над «Карточным домиком», и актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп, которому на момент приставаний было 14 лет.

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