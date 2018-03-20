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Компания Вайнштейна обанкротилась

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Харви Вайнштейн

Weinstein Company, основанная скандально известным американским кинопродюсером Харви Вайнштейном, подала заявление о банкротстве. Об этом сообщает The New York Times. Документы направлены в суд по банкротствам штата Делавэр.

Фирма указала в качестве приоритетного покупателя своих активов техасскую частную инвестиционную компанию Lantern Capital. Сумма сделки, предположительно, составит 300-320 миллионов долларов.

В начале марта стало известно, что совет директоров Weinstein Co. договорился с группой инвесторов о продаже фирмы за 500 миллионов долларов. Однако впоследствии сделка сорвалась из-за того, что прокуратура начала разбирательство в отношении компании.

Скандал вокруг Вайнштейна разгорелся в конце 2017 года после того, как несколько десятков женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек, обвинили его в сексуальных домогательствах. Выяснилось, что в компании Weinstein Co. сотрудницы подвергались сексуальным домогательствам со стороны продюсера на протяжении 30 лет.

На волне обвинений в Голливуде начали говорить о других подобных случаях — фигурантами сексуального скандала стали Кевин Спейси, Чарли Шин, Сильвестр Сталлоне, Дастин Хоффман и другие.

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