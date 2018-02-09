Вайнштейн угрожал Сальме Хайек сломанными коленями и смертью

Мексикано-американская актриса Сальма Хайек рассказала, что продюсер Харви Вайнштейн угрожал сломать ей коленные чашечки. Об этом она заявила телеведущей Опре Уинфри на ее подкасте SuperSoul Conversations, передает NME.

Инцидент произошел на съемках фильма 2002 года «Фрида», посвященного мексиканской художнице Фриде Кало. Хайек играла в ленте главную роль, режиссером выступила Джули Тэймор.

Актриса призналась, что Вайнштейн напрямую сказал ей, что хочет ее убить. Это была не единственная угроза: «Он сказал Джули Тэймор: "Я сломаю этой ***** [суке] коленные чашечки"».

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В декабре 2017 года Хайек обвинила голливудского продюсера в сексуальных домогательствах во время съемок «Фриды». По ее словам, Вайнштейн предлагал ей принять совместный душ, сделать друг другу массаж и заняться сексом. Помимо этого, он якобы потребовал от артистки сняться в сексуальной сцене с другой женщиной.

51-летняя Сальма Хайек также снялась в фильмах «Отчаянный», «Догма», «От заката до рассвета», «Пророк» и «Бандитки».

В октябре 2017-го несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этого скандала в Голливуде массово заговорили о других подобных случаях.

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