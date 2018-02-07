В интервью Тарантино нашли оправдание изнасилования 13-летней девочки

На фоне конфликта между Умой Турман и Квентином Тарантино журналисты вспомнили об интервью, которое режиссер дал Говарду Стерну в 2003 году. В нем кинематографист выступил в защиту Романа Полански, обвиненного в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер, пишет Esquire.

Стерн спросил Тарантино, почему тот поддерживает «сумасшедшего режиссера, который изнасиловал 13-летнюю». «Он не насиловал 13-летнюю. Это было статутное изнасилование (statutory rape, термин американского права, означающий секс с несовершеннолетними — прим. «Ленты.ру»). Он занимался сексом с малолетней. Это не изнасилование. Я считаю, что под этим словом подразумевается нечто агрессивное — это одно из самых жестоких преступлений на свете. Нельзя разбрасываться словом "изнасилование" просто так. Это как называть всех вокруг расистами — это слово не подходит под все случаи, когда люди его используют», — ответил режиссер.

Тарантино отметил, что девочка «сама напрашивалась на это» и намеренно встречалась с Полански.

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Ранее в феврале Турман обвинила Тарантино в том, что он заставил ее сесть в неисправный кабриолет на съемках фильма «Убить Билла». Режиссер ответил на это, назвав инцидент величайшей ошибкой в его жизни. Он также признался, что был в курсе домогательств продюсера Харви Вайнштейна по отношению к Турман, и требовал, чтобы голливудский делец извинился перед актрисой.

В 1977-м Романа Полански обвинили в изнасиловании американки Саманты Геймер. Режиссер признал вину и заключил сделку с судом, однако затем бежал в Европу, узнав, что судья может отменить договоренность и отправить его в тюрьму на длительный срок. В 2017 году еще девять женщин заявили об изнасилованиях или домогательствах со стороны кинематографиста в несовершеннолетнем возрасте.

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