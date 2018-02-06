Тарантино раскрыл правду об удушении и домогательствах к Уме Турман

Режиссер Квентин Тарантино признал, что был в курсе домогательств продюсера Харви Вайнштейна по отношению к актрисе Уме Турман. Кинематографист раскрыл подробности инцидента, его слова приводит портал Vulture во вторник, 6 февраля.

По словам Тарантино, Турман пожаловалась ему на действия Вайнштейна, и он незамедлительно потребовал от продюсера извиниться перед актрисой. «Когда он попытался вывернуться, рассказав, как все на самом деле произошло, я не купился на его историю. Я сказал ему: "Я тебе не верю. Я верю ей. И если ты хочешь снять "Убить Билла", то нужно играть по правилам"», — вспомнил режиссер.

Тарантино также подтвердил информацию СМИ о том, что во время съемок «Убить Билла» плевал на актрису и душил ее цепью. Он отметил, что делал это с согласия Турман для важных сцен.

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Помимо этого, режиссер прокомментировал появившееся в сети видео со съемочной площадки «Убить Билла», в котором Турман на кабриолете врезается в дерево. Актриса утверждала, что требовала использовать в сцене каскадера, но Тарантино якобы заверил ее, что она в полной безопасности. Кинематографист признал, что поставленная под угрозу жизнь Турман — «одна из величайших ошибок в его жизни».

Ранее в феврале Ума Турман дала большое интервью, в котором рассказала о том, как Вайштейн «попытался запрыгнуть на нее, показать гениталии и делал множество иных неприятных вещей». Она также описала свое изнасилование актером в 16 лет.

«Убить Билла» — дилогия Тарантино с Турман в главной роли. Первая часть вышла в 2003-м, вторая — в 2004 году. Продюсером ленты выступил Вайнштейн.

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