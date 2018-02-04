Ума Турман обвинила Вайнштейна в домогательствах и разочаровала его

Актриса Ума Турман рассказала о домогательствах со стороны продюсера Харви Вайнштейна. Об этом она поделилась с газетой The New York Times.

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По ее утверждению, Вайнштейн пригласил ее на встречу в одном из отелей Парижа и предложил вместе попариться в сауне, но получил отказ. Спустя короткое время они пересеклись в Лондоне, и продюсер «попытался запрыгнуть на Турман, показать гениталии и делал множество иных неприятных вещей».

Позднее представитель Вайнштейна Бен Брафман заявил изданию The Hollywood Reporter, что тот приставал к актрисе, но отрицает физический контакт с ней. «Вайнштейн опечален и озадачен тем, почему его друг и коллега госпожа Турман выжидала 25 лет, перед тем, как обвинить его», — отметил он.

Ума Турман снялась в продюсируемых компанией Вайнштейна фильмах «Криминальное чтиво» и «Убить Билла».

В октябре 2017-го несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этого скандала в Голливуде массово заговорили о других подобных случаях.

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