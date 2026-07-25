В России назвали способ борьбы с массированными атаками украинских дронов

Депутат Чепа: Украинский режим представляет собой террористическую организацию

Сегодня украинский режим представляет собой террористическую организацию, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. В беседе с «Лентой.ру» депутат назвал способ борьбы с участившимися массированными атаками украинских дронов на гражданские объекты России.

«Когда террористы совершают террористические акты, они не боятся, что против них будут применены какие-то судебные действия. Единственное, как с ними надо бороться, это только уничтожать. В данном ситуации это террористы. С террористической организацией бороться можно только силой. Договариваться, уговаривать, объяснять что-то невозможно. Только силой», — заявил Чепа.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 25 июля атаковали беспилотными летательными аппаратами и ракетами Ростовскую область. Также ВСУ атаковали Белгород. В городе повреждены многоэтажные дома и магазины.

В ночь на 25 июля ВСУ попытались атаковать Екатеринбург. Об отражении удара рассказал глава Свердловской области Денис Паслер. Губернатор сообщил, что пострадавших нет.

