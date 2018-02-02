Звезда «Зачарованных» вступилась за свою вагину и обматерила трансгендера

Американская актриса Роуз Макгоуэн, известная по сериалу «Зачарованные», устроила скандал на встрече с фанатами в Нью-Йорке. Об этом в пятницу, 2 февраля, сообщает портал Vulture.

Артистка пришла в книжный магазин, чтобы прочитать поклонникам отрывок из ее мемуаров «Храбрая», в которых она подробно описала изнасилование голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Когда Макгоуэн отвечала на заранее заготовленные вопросы аудитории, к ней из зала обратилась женщина-трансгендер, возмущенная тем, что актриса не обращает внимание на насилие по отношению к трансам.

«Женщины-трансгендеры умирают, а ты говорила, что мы — не как обычные женщины. А нас насилуют гораздо чаще. Мы чаще подвергаемся домашнему насилию. В трех кварталах отсюда недавно убили одну из нас», — кричала посетительница.

Она обвинила Макгоуэн в том, что та ничего не делает для трансгендеров: «Нас сажают в тюрьмы для мужчин. И что ты сделала, чтобы это исправить?». Затем протестующую вывели охранники, пока она скандировала фразу «Белый цисгендерный феминизм».

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Макгоуэн принялась материться на женщину со сцены: «Не надо вешать на меня ярлыки. Не смей ***** [ни в коем случае] этого делать, я не с твоей планеты. Оставь меня в покое, я не подписывалась под твоими правилами поведения, отойди, ***** [блин], назад. Ты должна быть ***** [очень] благодарна за то, что я делаю для этого ******* [чертового] мира. Заткнись ***** [лучше]». Актриса подчеркнула, что ее выводит из себя то, что люди «забрасывают ее своим дерьмом за то, что у нее есть ****** [чертова] вагина».

Видео: YouTube

Роуз Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами. В конце 2017-го ее назвали человеком года — это произошло спустя неделю после того, как в сеть слили ее развратные фото, и спустя месяц после того, как ее задержали за хранение наркотиков.

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