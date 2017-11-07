Вайнштейн собирал секс-компромат на актрис после домогательств

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн нанимал частных детективов для слежки и сбора компромата на актрис, которые могли обвинить его в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The New Yorker.

По данным издания, продюсер сотрудничал с такими фирмами, как Kroll и Black Cube, руководство последней состоит преимущественно из бывших офицеров Моссада, политической разведки Израиля.

Сотрудники Black Cube под прикрытием встречались с актрисой Роуз Макгоуэн, которая позже заявила об изнасиловании Вайнштейном. Детективы, выдавая себя за борцов за права женщин, выведывали информацию, которую она готова была сообщить журналистам.

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Детективы также общались с журналистами, готовящими публикацию о сексуальных домогательствах Вайнштейна. Помимо этого они собирали секс-компромат на актрис, к которым приставал продюсер.

Как отмечает издание, детали подобных действий защищены адвокатской тайной, поскольку задействованные компании имели статус юридических фирм. Такие материалы сложно представить перед судом.

В октябре несколько десятков женщин обвинили Вайнштейна в сексуальных домогательствах и изнасилованиях, среди них Кара Делевинь, Леа Сейду и Анджелина Джоли. На фоне этих признаний множество других голливудских знаменитостей и певиц стали рассказывать о приставаниях и изнасилованиях. В частности, аналогичные обвинения были выдвинуты и в адрес Кевина Спейси.