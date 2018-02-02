Педофил показал звезде «Зачарованных» порно, изнасиловал и выставил на улицу

Американская актриса Роуз Макгоуэн заявила, что до истории с Харви Вайнштейном ее совратил другой известный представитель Голливуда. На тот момент ей было 15 лет, сообщает The Hollywood Reporter в пятницу, 2 февраля.

По словам артистки, она не осознавала, что стала жертвой педофила, пока не разразился секс-скандал вокруг Вайнштейна. Она не стала раскрывать его имя, пообещав сделать это позже, но поделилась подробностями произошедшего.

«Он отвез меня к себе домой и показал легкое порно, которое он снял для телеканала Showtime. А потом он занялся со мной сексом», — поведала Макгоуэн. Актриса, известная по роли в сериале «Зачарованные», пожаловалась, что после секса мужчина выставил ее на улицу.

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Макгоуэн также рассказала о кампании, которую против нее якобы развернул Вайнштейн. По ее словам, люди голливудского продюсера продолжают преследовать ее. В частности, они пытались за крупную сумму денег вызнать, в каком отеле она остановилась. Артистка заявила, что скандал с женщиной-трансгендером, разгоревшийся в Нью-Йорке, также дело рук Вайнштейна: «Кого еще это заботило бы? Кто бы стал меня преследовать?»

Ранее в пятницу стало известно, что Макгоуэн обматерила женщину-трансгендера, которая пришла на встречу с актрисой и обвинила ее в бездействии по отношению к дискриминации трансов.

Роуз Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами.

В США возраст согласия варьируется в зависимости от штата, но минимальный составляет 16 лет. Согласно американскому праву, секс с лицом, не достигшим возраста согласия, считается изнасилованием, даже если происходит по обоюдному желанию.

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