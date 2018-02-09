Секс-скандал вокруг звезды «Зачарованных» довел ее менеджера до суицида

Джилл Мессик, менеджер актрисы Роуз Макгоуэн, покончила жизнь самоубийством в Лос-Анджелесе. Родственники обвинили артистку в косвенной причастности к суициду, их обращение приводит People.
Мессик было 50 лет. Она скончалась в четверг, 8 февраля. Американка страдала биполярным расстройством и последние несколько лет боролась с депрессией. Ее родственники раскритиковали Макгоуэн в том, что та втянула Мессик в историю с секс-скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна и незаслуженно обвиняла Джилл в бездействии.
Близкие покойной рассказали свою версию произошедшего: «Джилл стала жертвой нашего нового мира с неограниченными возможностями распространения информации и желанием принимать заявления как факты. В подобных заявлениях присутствовала ложь про Джилл, но она была неспособна с этим бороться. Она косвенно пострадала от ужасной истории».
По словам родственников Мессик, американка отказывалась публично опровергать заявления Макгоуэн про нее, потому что не хотела отвлекать внимание публики от важной проблемы домогательств и насилия по отношению к женщинам. В их обращении указано, что Макгоуэн рассказала Мессик о домогательствах Вайнштейна в 1997 году, и та сразу же доложила об этом своему начальству. Отмечается, что в то время актриса ни разу не использовала слово "изнасилование", говоря о произошедшем с Вайнштейном.
В конце января адвокаты голливудского продюсера опубликовали письмо от Мессик, в котором она вспоминала инцидент. Там указано, что Макгоуэн не протестовала против того, чтобы провести время с Вайнштейном, однако позже пожалела об этом. Родственники погибшей предполагают, что постоянные атаки звезды сериала «Зачарованные» вынудили продюсера опубликовать письмо без согласия Мессик, и ее это «окончательно сломало».
Роуз Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами.