Секс-скандал вокруг звезды «Зачарованных» довел ее менеджера до суицида

Джилл Мессик, менеджер актрисы Роуз Макгоуэн, покончила жизнь самоубийством в Лос-Анджелесе. Родственники обвинили артистку в косвенной причастности к суициду, их обращение приводит People.

Мессик было 50 лет. Она скончалась в четверг, 8 февраля. Американка страдала биполярным расстройством и последние несколько лет боролась с депрессией. Ее родственники раскритиковали Макгоуэн в том, что та втянула Мессик в историю с секс-скандалом вокруг продюсера Харви Вайнштейна и незаслуженно обвиняла Джилл в бездействии.

Близкие покойной рассказали свою версию произошедшего: «Джилл стала жертвой нашего нового мира с неограниченными возможностями распространения информации и желанием принимать заявления как факты. В подобных заявлениях присутствовала ложь про Джилл, но она была неспособна с этим бороться. Она косвенно пострадала от ужасной истории».

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По словам родственников Мессик, американка отказывалась публично опровергать заявления Макгоуэн про нее, потому что не хотела отвлекать внимание публики от важной проблемы домогательств и насилия по отношению к женщинам. В их обращении указано, что Макгоуэн рассказала Мессик о домогательствах Вайнштейна в 1997 году, и та сразу же доложила об этом своему начальству. Отмечается, что в то время актриса ни разу не использовала слово "изнасилование", говоря о произошедшем с Вайнштейном.

В конце января адвокаты голливудского продюсера опубликовали письмо от Мессик, в котором она вспоминала инцидент. Там указано, что Макгоуэн не протестовала против того, чтобы провести время с Вайнштейном, однако позже пожалела об этом. Родственники погибшей предполагают, что постоянные атаки звезды сериала «Зачарованные» вынудили продюсера опубликовать письмо без согласия Мессик, и ее это «окончательно сломало».

Роуз Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами.

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