Прославившуюся развратными фото актрису назвали человеком года

Актриса Роуз Макгоуэн вошла в список людей, оказавших наибольшее влияние на американскую индустрию развлечений в 2017 году. Перечень опубликовала USA Today.

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Артистка, чьи откровенные фотографии разошлись по сети в декабре, стала, по мнению газеты, голосом протеста против домогательств в Голливуде. Макгоуэн — одна из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании голливудским продюсером Харви Вайнштейном. Изначально она не называла его имя, однако издание The New York Times узнало, что с Харви актриса заключила мировое соглашение и получила от него 100 тысяч долларов.

Позже она сообщила в соцсетях, что ее изнасиловал именно Вайнштейн. В ноябре Макгоуэн арестовали за забытые в аэропорту наркотики. Артистка обвинила в происходящем продюсера и назвала это попыткой заставить ее замолчать.

В список также попала звезда фантастического боевика «Чудо-женщина» Галь Гадот, призывавшая женщин не стесняться демонстрировать волю и силу. В перечне оказался и режиссер Джордан Пил, снявший в 2017-м хоррор о расизме «Прочь».

Среди других артистов списка — звезда «Кремниевой долины» Кумэйл Нанджиани, прославившийся пародиями на президента США Дональда Трампа, актер Алек Болдуин, рэпер Кендрик Ламар и писательница Маргарет Этвуд, чей феминистский роман «Рассказ служанки» в 2017 году превратили в одноименный сериал.