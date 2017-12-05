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Голливудские секс-скандалы оказались естественными для киноиндустрии

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Харви Вайнштейн
Харви Вайнштейн

Причины секс-скандалов, разразившихся в октябре и ноябре вокруг голливудских продюсеров и режиссеров, лежат в самом устройстве системы кинопроизводства. Неограниченный контроль со стороны кинематографистов приводит к злоупотреблению властью, пишет USA Today, ссылаясь на мнения экспертов индустрии.

Отмечается, что Харви Вайнштейн длительное время домогался актрис из-за того, что как продюсер отвечал за создание фильма от сюжета до выхода картины на экраны и мог влиять на любой этап кинопроизводства. При этом многие проекты приносили ему успех.

«"Оскары" помогали ему расти и становиться все могущественнее. Когда люди видят, что ты можешь чудом притягивать к себе награды, они думают, что ты Бог. Поэтому ему все сходило с рук: представьте себя актрисой, оказавшейся в комнате с Богом, который попросил сделать ему массаж, что вы ответите?», — рассуждает Саша Стоун, главный редактор киноресурса Awards Daily.

Эксперты отмечают, что домогательства со стороны режиссеров могут возникать еще на стадии кастинга, который является ключевым источником влияния на актрис. В частности, многие артистки обвинили кинематографиста Джеймса Тобэка в приставаниях именно во время смотров.

При этом знаменитости, которые решаются рассказать об секс-скандале, могут получить клеймо «проблематичных» и стать изгоями индустрии, считают авторы статьи. В случае, когда домогательства происходят со стороны кинозвезды, ее известность также может заставить жертву или свидетеля замолчать, как это долгое время происходило в случае с Кевином Спейси.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Спейси, Чарли Шина, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.

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