Звезда сериала «Она написала убийство» призвала жертв изнасилований винить себя

Британская актриса Анджела Лэнсбери, сыгравшая главную роль в сериале «Она написала убийство», заявила, что женщинам, подвергшимся сексуальным домогательствам, иногда стоит брать вину за произошедшее на себя. Ее слова передает NME во вторник, 28 ноября.

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92-летняя артистка подчеркнула, что женщины «с начала времен пытались сделать себя более привлекательными» и это привело к огромному количеству секс-скандалов сегодня. «Это ужасно, что не можем выглядеть привлекательно и не быть изнасилованными», — посетовала она.

Лэнсбери добавила, что не оправдывает домогательства со стороны мужчин: «Этому не может быть извинений».

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.