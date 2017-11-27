Темнокожая певица заявила о домогательствах Ричарда Брэнсона

Темнокожая бэк-вокалистка британской певицы Джосс Стоун Антония Джена (Antonia Jenae) заявила, что стала жертвой сексуальных домогательств со стороны миллиардера и основателя корпорации Virgin Group Ричарда Брэнсона. Об этом она рассказала в интервью британской газете The Sun.

По ее словам, инцидент произошел в 2010 году во время ее поездки с музыкантами Стоун на принадлежащий бизнесмену остров Некер.

Миллиардер якобы сначала уткнулся лицом в бюст Джены, а затем упрашивал ее обнажить грудь и провести остаток вечера в полуголом виде. «Обычно я мгновенно взрываюсь. Но в тот момент я была слишком шокирована», — сказала артистка.

Сам основатель Virgin Group не помнит эпизодов, связанных с Дженой, заявил пресс-секретарь Брэнсона. «Ричард не собирался никого обижать или заставлять чувствовать дискомфорт», — добавил он.

Многие голливудские знаменитости заговорили о домогательствах на фоне секс-скандала вокруг продюсера Харви Вайнштейна. В изнасилованиях и приставаниях также обвинили Чарли Шина, Кевина Спейси, Стивена Сигала и Дастина Хоффмана.