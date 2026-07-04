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12:21, 4 июля 2026Бывший СССР

Лукашенко обратился к Трампу на следующий день после его письма белорусам

Лукашенко поздравил Трампа с Днем независимости США
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: president.gov.by

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил письмо американскому лидеру Дональду Трампу, где поздравил его с Днем независимости США. Об этом сообщает агентство «БелТА».

«Невозможно без восхищения наблюдать за тем, какие высоты сумела покорить американская нация за время пути длиной в четверть тысячелетия. Высадка на Луну, значимые для всего человечества прорывы в сферах науки и медицины, серьезные экономические достижения — все это примеры целеустремленности, трудолюбия и настоящего патриотизма американцев», — заявил белорусский политик.

Лукашенко также отметил символизм того факта, что 250-летний юбилей США выпал на президентство Трампа. Кроме того, белорусский лидер выделил отсутствие противоречий между народами Белоруссии и Соединенных Штатов, а также выразил готовность нормализовать отношения между двумя странами с целью «сделать планету более безопасным местом для наших детей и внуков».

Днем ранее, 3 июля, Дональд Трамп поздравил Александра Лукашенко и белорусов с Днем независимости республики, выразив надежду на будущую встречу. В Белоруссии День независимости празднуется в День освобождения Минска от нацистской оккупации. До 1996 года праздник в республике отмечался 27 июля, в честь принятия декларации независимости.

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