Прятавшийся от «Ирмы» в винном погребе миллиардер показал масштабы разрушения

Британский миллиардер Ричард Брэнсон, основатель корпорации Virgin Group, опубликовал в своем Instagram видео, на котором запечатлены развалины его роскошного дома на острове Некер (Британские Виргинские острова), разрушенного ураганом «Ирма».

«Большинство зданий и растений на Некере уничтожены или сильно повреждены. Но история "Ирмы" на Британских Виргинских островах не только о Некере — она о десятках тысяч людей, потерявших свои дома и средства к существованию», — написал Брэнсон, прикрепив к посту ссылку на страницу на сайте группы Virgin, через которую можно сделать пожертвование в пользу пострадавших от стихийного бедствия.

В своем Twitter миллиардер также опубликовал несколько снимков, сделанных после того, как по Некеру прошел ураган.

Ранее сообщалось, что Брэнсон намерен переждать «Ирму» в бетонном винном погребе.

Ураган обрушился на Британские Виргинские острова вечером в среду, 6 сентября. Наибольший урон был нанесен острову Тортола.