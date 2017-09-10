Опубликовано видео последствий удара урагана «Ирма» по острову Тортола

Видео: @CNN / Twitter

Американский телеканал CNN опубликовал в Twitter видео последствий удара урагана «Ирма» по острову Тортола. Это крупнейший населенный остров, входящий в Британские Виргинские острова в Карибском море.

Судя по записи, подавляющее большинство строений разрушены. Кроме того, по данным Daily Express, ураган помог сбежать более сотне заключенных местной тюрьмы. Сейчас их поиском занимаются сотрудники правоохранительных органов.

«Ирма» движется в сторону американского штата Флорида, где объявлена массовая эвакуация.