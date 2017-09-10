Трамп провел совещание правительства в связи с приближением урагана «Ирма»

Президент США Дональд Трамп провел совещание с членами федерального правительства по вопросу подготовки к урагану «Ирма», приближающемуся к юго-восточному побережью. Фрагмент видеозаписи опубликован на официальной странице президента в Twitter.

«Это буря огромной разрушительной силы, и я прошу всех, кто окажется на ее пути, выполнять все инструкции правительственных чиновников», — подчеркнул глава Белого дома. Он добавил, что можно восстановить собственность, но не жизни, и поэтому безопасность должна быть на первом месте.

«Моя администрация круглосуточно отслеживает ураган Ирма. Мы находимся в постоянном контакте с официальными лицами штатов и местными чиновниками. Мы сделаем все возможное, чтобы помочь спасти жизни и поддержать нуждающихся», — отметил Трамп.

Среди присутствовавших на совещании были, в частности, госсекретарь Рекс Тиллерсон и глава Пентагона Джеймс Мэттис.

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Национальный центр предупреждения ураганов первоначально присвоил «Ирме» максимальную пятую категорию, затем она была понижена до четвертой, вновь повышена до пятой, в настоящее время у него третья категория. Из-за него погибли уже 18 человек.

В зону предупреждения включена территория Флориды, Джорджии, Алабамы, Теннесси и Миссисипи. По данным учреждения, ураган обрушится на эти штаты в ближайшие день-три. В пределах пяти суток прогнозируется приход урагана на территории штатов Арканзас, Миссури, Иллинойс, Индиана и Кентукки.

«Ирма» сильнее урагана «Харви», обрушившегося на юго-восточное побережье США в конце августа. По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли 70 человек, причиненный ущерб власти Техаса оценили в 150-180 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, что ВМС направляют авианосец «Авраам Линкольн» в регион, где ожидается удар урагана «Ирма».