Трамп благословил американцев перед встречей с «Ирмой»

Президент США Дональд Трамп в Twitter благословил американцев за несколько часов до обрушения урагана Ирма на побережье Соединенных Штатов.

«Береговая охрана США, FEMA (Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях — прим. «Ленты.ру») и все храбрые федеральные и государственные служащие наготове. "Ирма" приближается. Да благословит вас всех Бог!» — написал глава государства.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр предупреждения ураганов США, по мере приближения к Флориде «Ирма» усилилась с третьей категории до четвертой. По информации Reuters, в настоящее время ураган находится в 115 километрах к юго-востоку от флоридского города Ки-Уэст. Максимальная скорость ветра достигает 210 километров в час.

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9 сентября Трамп провел совещание с членами федерального правительства по вопросу подготовки к стихийному бедствию. «Это буря огромной разрушительной силы, и я прошу всех, кто окажется на ее пути, выполнять все инструкции правительственных чиновников», — подчеркнул он, отметив, что можно восстановить собственность, но не жизни.

В Соединенных Штатах в зону предупреждения включена территория Флориды, Джорджии, Алабамы, Теннесси и Миссисипи. По данным учреждения, ураган обрушится на эти штаты в ближайшие день-три. В пределах пяти суток прогнозируется приход урагана на территории Арканзаса, Миссури, Иллинойса, Индианы и Кентукки.

В конце августа на штат Техас обрушился ураган «Харви», оказавшийся наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. Жертвами урагана и вызванных им наводнений стали 60 человек.

