Число жертв урагана «Харви» увеличилось до 60

Число жителей американского Техаса, погибших в результате урагана «Харви» и вызванных им наводнений, достигло 60. Об этом в понедельник, 4 сентября, сообщает Associated Press.

Жертвами «Харви» стали жители 11 округов штата. В Хьюстоне и его пригородах погибло 30 человек.

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Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма, а затем и тропической депрессии.

Максимальная постоянная скорость ветра на пике урагана достигала 215 километров в час. Стихия нанесла ущерб на 100 миллиардов долларов.

«Харви» оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за последние 12 лет. В августе 2005 года на территорию страны обрушился ураган «Катрина». Тогда погибли почти две тысячи человек, бедствие обошлось американской казне в рекордную сумму — 108 миллиардов долларов.