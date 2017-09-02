Трамп запросил у Конгресса 8 миллиардов долларов на ликвидацию ущерба от «Харви»

Президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса 7,85 миллиарда долларов из резервных фондов государства в качестве первоначального финансирования для ликвидации ущерба, вызванного обрушившимся на штат Техас ураганом «Харви». Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, первоначально Трамп планировал сделать запрос на предоставление средств в объеме 5,95 миллиардов долларов, однако эта сумма была сочтена недостаточной.

7,4 миллиарда будут направлены Федеральному агентству по управлению в чрезвычайных ситуациях, еще 450 миллионов — Управлению по делам малого бизнеса.

Материалы по теме Америка уходит под воду Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана

1 сентября сообщалось, что Трамп пожертвует один миллион долларов своих личных средств на борьбу с последствиями урагана «Харви».

Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма, а затем и тропической депрессии.

Максимальная постоянная скорость ветра на пике урагана достигала 215 километров в час. Из-за самого урагана и последовавшего наводнения погибли 48 человек. Стихия нанесла ущерб на 100 миллиардов долларов.

«Харви» оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за 12 лет. В августе 2005 года на территорию страны обрушился ураган «Катрина». Тогда погибли почти две тысячи человек, бедствие обошлось американской казне в рекордную сумму — 108 миллиардов долларов.