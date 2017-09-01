Трамп отдаст миллион долларов личных средств на помощь пострадавшим от «Харви»

Президент США Дональд Трамп пожертвует один миллион долларов своих личных средств на борьбу с последствиями урагана «Харви». Об этом сообщает CNN.

«Он хотел бы присоединиться к инициативе многих людей по всей стране», — рассказала пресс-секретарь главы государства Сара Сандерс.

Она уточнила, что Трамп пока не решил, кому пожертвовать деньги, однако готов выслушать рекомендации прессы по этому вопросу. «Он попросил меня узнать ваше мнение: вы очень хороши в добыче информации, вам доводилось много писать о группах и организациях, наиболее успешных в вопросе помощи», — пояснила Сандерс собравшимся на брифинг журналистам.

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Ураган «Харви» обрушился на Техас в ночь на 26 августа. Сначала ему присвоили четвертую категорию опасности, но потом снизили до уровня тропического шторма, а затем и тропической депрессии.

Максимальная постоянная скорость ветра на пике урагана достигала 215 километров в час. Из-за самого урагана и последовавшего наводнения погибли 44 человека. Стихия нанесла ущерб на 100 миллиардов долларов.

«Харви» оказался наиболее разрушительным стихийным бедствием в США за 12 лет. В августе 2005 года на территорию страны обрушился ураган «Катрина». Тогда погибли почти две тысячи человек, бедствие обошлось американской казне в рекордную сумму — 108 миллиардов долларов.