«Харви» ослаб и перестал быть штормом

Тропический вихрь «Харви», который ранее был ураганом опасной четвертой категории и тропическим штормом, ослаб. Об этом сообщается на сайте Национального центра США по предупреждению ураганов (NHC).

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По данным учреждения, «Харви» имеет статус «тропической депрессии». Скорость ветра составляет 55 километров в час.

Согласно графическому изображению, в настоящее время «Харви» находится в центре штата Луизиана. Он передвигается на северо-северо-восток со скоростью 9 метров в секунду.

Ураган «Харви» обрушился на США в ночь на 26 августа. Первоначально ему присвоили четвертую категорию опасности, но постепенно она снизилась до уровня тропического шторма. Наиболее сильно пострадал штат Техас. В результате стихийного бедствия погибли 30 человек.