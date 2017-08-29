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Сланцы подмочило

Смертельная стихия оставила Америку без бензина

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Фото: Eric Gay / AP

Техас, экономический и нефтяной гигант Америки, столкнулся с сильнейшим за многие годы природным катаклизмом. Ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов, а добыча нефти и производство бензина в США резко упали. «Лента.ру» разбиралась в том, во что обошелся стране ураган «Харви» и к каким последствиям для нефтяного рынка, а также американской сланцевой революции может привести разгул стихии.

Природа против южан

Ураган «Харви», обрушившийся на побережье США, может стать крупнейшей природной катастрофой для страны за последние 12 лет, а сам штат Техас не видел такого шторма более полувека. Хотя «Харви» и ослаб, ожидается, что он продолжит наносить ущерб как минимум до среды, 30 августа.

Последствия урагана — это не только крокодил, приползающий на порог дома, затопленная студия телеканала или поваленные деревья. Техасская экономика — вторая по объему в США (1,6 триллиона долларов, 8,8 процента всего американского ВВП). Это важнейший центр роста и развития для всей страны.

Одно время Техас сравнивали с Россией: по данным The Economist, в 2009 году ВВП этого штата и РФ были почти равны. Штат, как и Россия, специализируется на добыче нефти и газа, а также производстве бензина. В общем, удар «Харви» по Техасу можно сравнить с ударом по довольно крупной с экономической точки зрения стране. Неудивительно, что отголоски урагана разносятся очень далеко.

Возмещение ущерба

«Техасу потребуются годы, чтобы восстановиться. Эта катастрофа станет знаковым событием», — сказал 27 августа директор Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) Брок Лонг (Brock Long). Официальных данных и прогнозов о том, во сколько обойдется стране пришествие «Харви», пока нет. Есть только предварительные оценки.

До того как шторм достиг Техаса, аналитическая компания CoreLogic попыталась обрисовать экономические последствия разрушительного урагана в двух сценариях. По ее подсчетам, «Харви» способен нанести ущерб почти 233 тысячам домов на побережье штата. Если он достигнет 3-й категории (скорость ветра — 180-210 километров в час), то стоимость восстановительных работ приблизится к 40 миллиардам долларов. При 2-й категории (150-180 километров в час) ликвидация последствий обойдется в 17 миллиардов долларов. 26 августа «Харви» присвоили 4-ю категорию, потом он ослаб до третьей. Таким образом, ущерб может быть даже выше, чем ожидает CoreLogic. Некоторые аналитики говорят об убытках в 100 миллиардов долларов.

«На мой взгляд, оценки (17-40 миллиардов долларов) могут оказаться заниженными. Ураган нанес серьезный урон экономике и инфраструктуре штата. Я не исключаю, что уже через неделю речь пойдет о 50-60 миллиардах долларов. Основное финансовое бремя возьмет на себя федеральный бюджет», — утверждает старший аналитик инвесткомпании Freedom Finance Богдан Зварич.

Приблизительную стоимость восстановления можно оценить, вспомнив «Катрину» — ураган 5-й категории, самый разрушительный в истории Соединенных Штатов, пришедший 12 лет назад в Мексиканский залив — как и «Харви». Пострадавшим районам (в основном Новому Орлеану — крупнейшему городу штата Луизиана) Конгресс США выделил 110 миллиардов долларов, а общий ущерб оценивался в 125 миллиардов. При этом за 10 лет, к 2015-му, властям так и не удалось справиться с последствиями удара стихии. Да, исторический центр Нового Орлеана снова притягивает миллионы туристов, но население окраин в большинстве своем так и не смогло вернуться домой — в 9-м районе города, к примеру, снова поселились только 34 процента жителей.

История с «Катриной» показывает, что даже мощнейшая экономика мира не способна быстро и полностью оправиться от природных катаклизмов. Тем не менее, по словам аналитика группы компаний «Финам» Сергея Дроздова, на финансовом состоянии США «Харви» скажется не сильно. Расходы бюджета в 2017 году превышают 4 триллиона долларов. Если оценка CoreLogic близка к истине и если расходы на реконструкцию покроет Вашингтон, то объем трат не превысит 1 процента от федерального бюджета, а его дефицит вырастет с 500 до 540 миллиардов долларов. «В масштабах США последствия урагана скажутся ограниченно, но для экономики Техаса это, безусловно, существенно», — комментирует аналитик.

Затопленная нефть

Ураган «Харви» ударил прежде всего по добыче углеводородов в Мексиканском заливе. Бюро по вопросам безопасности и экологического контроля США (BSEE) сообщило, что объемы производства нефти упали почти на 25 процентов, на 430 тысяч баррелей в день — с 1,75 миллиона до 1,32 миллиона бочек в сутки. Добыча газа обвалилась на 26 процентов, до 68 миллионов кубометров в день. Кроме того, американские нефтегазовые компании, работающие на шельфе залива, эвакуировали персонал со 117 морских платформ и буровых установок. «США пока не заявили об использовании нефти из стратегических запасов, но такая возможность всегда сохраняется», — сказал аналитик Sberbank CIB Михаил Шейбе. Все это, разумеется, отразилось на котировках. Фактор стихии в понедельник, 28 августа, удерживал стоимость эталонного сорта Brent на уровне выше 52 долларов за баррель.

«Харви» сильно прошелся и по нефтепереработке. Многие НПЗ в Техасе приостановили работу, что привело к уменьшению их мощностей на 2 миллиона баррелей в день — Америка временно лишилась более 10 процентов производства бензина. Газета The Wall Street Journal предупредила, что США могут столкнуться с дефицитом моторного топлива, а его стоимость взлетела сразу на 10 центов, до 1,6 доллара за галлон.

«Наиболее существенную угрозу для нефтяной промышленности США мы связываем с приостановкой работ на ряде НПЗ в районе Мексиканского залива», — отмечает аналитик Vygon Consulting Екатерина Колбикова. По ее словам, последствия ощутят и страны Латинской Америки, в особенности Мексика. Поставки нефтепродуктов из США обеспечивают примерно треть потребностей страны.

Нет повода для радости

Ураган в Мексиканском заливе опосредованно влияет и на Россию. У Москвы тут может быть три интереса — воздействие «Харви» на стоимость нефти, на американскую сланцевую революцию (из-за нее котировки падают, что, понятно, уменьшает доходы российского бюджета) и на поставки США сжиженного природного газа (СПГ) в Европу (а это важнейший потребитель газа из РФ, терять долю на данном рынке означает терять деньги).

В краткосрочной перспективе шторм действительно поддержит нефтяные котировки. Но на серьезный и длительный рост цен из-за стихии рассчитывать не стоит. Екатерина Колбикова напоминает, что в преддверии урагана «Катрина» нефть подорожала на 3 процента, а перед тропическим штормом «Рита» (через месяц после «Катрины») — сразу на 7 процентов. Потом рост сменился постепенным падением.

Сергей Дроздов из «Финама» полагает, что «Харви», несомненно, повлияет на сланцевую добычу в Техасе. «Но масштабы ущерба можно будет определить, только когда стихия отступит», — констатирует аналитик. Бум сланца способен обвалить цены на нефть до уровня, близкого к себестоимости добычи (примерно 35-40 долларов за баррель), что крайне невыгодно крупнейшим экспортерам сырья, в том числе России. Так что проблемы в США нам на руку. Только серьезных проблем, связанных с «Харви» и добычей сланцевой нефти, похоже, нет. Огромную формацию Eagle Ford задело лишь частично, а богатейший углеводородный бассейн Permian и вовсе находится на западе штата, вдалеке от воды.

Третий пункт — американские поставки СПГ в Европу. И здесь «Харви» вряд ли помешает планам Вашингтона. По сведениям Колбиковой из Vygon Consulting, ураган нанес серьезный урон портам и проектам, связанным с сжиженным газом. «Строительство СПГ-завода Cheniere Corpus Christy было приостановлено в связи с небольшими наводнениями. На действующем заводе Sabine Pass штат был сокращен до минимально необходимого», — указывает эксперт. Терминал Sabine Pass — экспортные ворота для американского СПГ. Но на данный момент, несмотря на временное сокращение числа работников, существенных сбоев там не наблюдается. Согласно техническим параметрам, Sabine Pass способен работать при порывах ветра до 250 километров в час. А это как раз верхняя граница силы ураганов 4-й категории вроде «Харви».

Марат Селезнев

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