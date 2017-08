Сланцы подмочило

Техас, экономический и нефтяной гигант Америки, столкнулся с сильнейшим за многие годы природным катаклизмом. Ущерб оценивается в десятки миллиардов долларов, а добыча нефти и производство бензина в США резко упали. «Лента.ру» разбиралась в том, во что обошелся стране ураган «Харви» и к каким последствиям для нефтяного рынка, а также американской сланцевой революции может привести разгул стихии.

Ураган «Харви», обрушившийся на побережье США, может стать крупнейшей природной катастрофой для страны за последние 12 лет, а сам штат Техас не видел такого шторма более полувека. Хотя «Харви» и ослаб, ожидается, что он продолжит наносить ущерб как минимум до среды, 30 августа.

