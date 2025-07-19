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02:04, 19 июля 2025Интернет и СМИ

Раскрыты потери Украиной полученных от США танков Abrams

National Interest: ВСУ потеряли большую часть полученных от США танков Abrams
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Большая часть танков Abrams, которые США поставили Киеву, уже были утрачены Вооруженными силами Украины (ВСУ). Из полученной партии 27 боевых машин выведено из строя, на вооружении противника осталось четыре единицы, такие данные приводит журнал The National Interest.

Уточняется, что вопреки статусу Abrams как наиболее надежной и современной бронетехники из всего, что в настоящее время используется в боевых действиях, конфликт на Украине выявил некоторые сложности для этих танков.

«Множество проблем, начиная от отсутствия у Украины авиационной и артиллерийской поддержки и заканчивая нехваткой технических и механических специалистов и нехваткой личного состава и техники, способствовали неэффективности Abrams на передовой», — говорится в публикации.

Ранее западное издание Military Watch Magazine (MWM) рассказало о недостатках танков Abrams. В частности, их расход топлива значительно выше, чем у других машин, что усложняет использование этих боевых машин в затяжном конфликте.

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