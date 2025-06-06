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15:28, 6 июня 2025Наука и техника

На Западе рассказали о недостатках Abrams

MWM: Танки Abrams расходуют слишком много топлива
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Американские танки M1A1SA Abrams, которые передали Киеву, расходуют слишком много топлива. О недостатках машины рассказало западное издание Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что два Abrams, которые Вооруженные силы России вывезли из Сумской области, внешне выглядят боеспособными. Автор допустил, что танки могли бросить из-за поломки или отсутствия топлива.

«Являясь самым тяжелым танком в мире, Abrams весит примерно на 50 процентов больше, чем Т-80, и, соответственно, его расход топлива значительно выше, чем у других машин. Это уже давно считается основным недостатком, который может помешать танку использовать его в случае затяжного конфликта с равным противником», — говорится в сообщении.

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В публикации подчеркнули, что на Украине неоднократно выражали недовольство эффективностью Abrams. В частности, электронное оборудование машины может выходить из строя из-за конденсата.

В мае американское издание 19FortyFive писало, что танки M1A1 Abrams активно теряют в зоне специальной военной операции из-за неправильной тактики. Автор отметил, что танки разработали в соответствии с общевойсковой доктриной США, которая предусматривает взаимодействие бронетехники, пехоты, артиллерии и авиации.

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