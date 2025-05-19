19FortyFive: Танки Abrams теряют в зоне СВО из-за неправильной тактики

Переданные Киеву американские танки M1A1 Abrams активно теряют в зоне специальной военной операции (СВО) из-за неправильной тактики. Низкую эффективность машины оправдали в публикации 19FortyFive.

«Первые танки Abrams, поставленные на Украину, потерпели поражение. Но это произошло не из-за каких-либо недостатков танка, а из-за тактики. Украинцы на самом деле не понимают, как американцы воюют и используют свою бронетехнику», — говорится в материале.

Автор отмечает, что Abrams разработали в соответствии с общевойсковой доктриной США, которая предусматривает взаимодействие бронетехники, пехоты, артиллерии и авиации. По его словам, в зоне СВО танки действовали в одиночку, поэтому становились легкой добычей для российских дронов и ракет.

В декабре 2024 года стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обвешивать танки Abrams блоками советской динамической защиты «Контакт-1».

В октябре 2024 года издание Military Watch Magazine писало, что ВСУ потеряли две трети танков M1A1 SA Abrams. Машины поражали управляемыми артиллерийскими боеприпасами и дронами-камикадзе.