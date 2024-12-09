ВСУ начали обвешивать Leopard и Abrams советскими комплексами «Контакт-1»

«Ростех»: ВСУ обвешивают Leopard и Abrams советскими комплексами «Контакт-1»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали обвешивать танки Leopard и Abrams западного производства советскими комплексами динамической защиты «Контакт-1». Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

«Мы видим, что противник перенимает отдельные наши подходы. Они тоже стали вешать на машины "мангалы". Только у нас они заводские, у них в основном кустарные», — отметил руководитель.

По его словам, в зоне СВО встречаются танки Leopard и Abrams, обвешанные Контактом-1. «Это признание в каком-то смысле», — сказал Оздоев.

Он добавил, что российская сторона располагает новыми и модернизированными образцами военной техники, отвечающими современным вызовам.

В октябре госкорпорация заметила, что козырьки для защиты машин от беспилотников, которые называют «мангалами», стали штатным элементом боевой техники.