«Ростех» рассказал о превращении «мангала» в штатный элемент

«Ростех»: антидроновые козырьки стали штатным элементом боевой техники

Козырьки для защиты машин от беспилотников, которые называют «мангалами», стали штатным элементом боевой техники. О превращении козырьков в стандартную деталь бронетехники сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Наши производители бронетехники в тесном контакте с военнослужащими быстро переняли солдатское ноу-хау, так называемые "мангалы". Эти простые и недорогие решения спасли от "Джавелинов" и других средств поражения ВСУ десятки единиц техники, сохранили сотни жизни наших бойцов», — сказали в госкорпорации, комментируя сообщения о создании на Украине навесов для танков Abrams и Leopard.

Там отметили, что вся бронетехника «Ростеха», которую направляют в зону проведения специальной военной операции (СВО), штатно оснащают «мангалами». Также в госкорпорации подчеркнули, что специалисты постоянно анализируют боевое применение техники для ее дальнейшего усовершенствования.

Ранее в октябре в зоне СВО заметили украинский Leopard 2A6 c решетчатыми экранами на башне и элементами динамической защиты «Контакт» на бортовых экранах корпуса.