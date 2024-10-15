Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:54, 15 октября 2024Наука и техника

В зоне СВО заметили очередной Leopard в антидроновой «клетке»

В зоне СВО заметили Leopard 2A6 с антидроновой «клеткой» и «Контактом»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Очередной западный танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) с советской динамической защитой и решетчатыми экранами заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На фотографии машины с антидроновой «клеткой» обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

На снимках показан Leopard 2A6, башню которого прикрыли решетчатыми элементами. Ранее такие конструкции замечали на переданных Киеву боевых машинах пехоты Bradley и танках Abrams. Бортовые экраны корпуса получили элементы динамической защиты «Контакт-1».

Модификацию Leopard 2A6 начали поставлять немецкой армии в 2001 году. Танк отличается от прошлых версий «Леопарда» орудием с увеличенной длиной ствола и обновленным оборудованием. Защищенность базового Leopard 2A6 обеспечивает комбинированная броня.

Материалы по теме:
Есть пробитие! Как в России научились уничтожать любые танки противника
Есть пробитие!Как в России научились уничтожать любые танки противника
27 октября 2023
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023

Ранее в октябре издание Military Watch Magazine писало, что танки Leopard 2A6, которые Вооруженные силы России захватили в ходе спецоперации, могут иметь чувствительные технологии. Отправленные Киеву Leopard 2A6 взяли непосредственно со складов бундесвера.

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Борис Джонсон раскрыл данное Путину обещание

      Стилист высмеял образ Селены Гомес на показе фильме фразой «эффект сбежавшего теста»

      Рост цен на жилье в России объяснили

      Женщина научила кошку ходить на шлейке по 40 километров в день ради совместных приключений

      В Роскомнадзоре высказались о возможности разблокировки Discord

      Пилот заперся в кабине, не пустил туда коллегу и подверг опасности пассажиров самолета

      Госдума поддержала усиление контроля за оборотом драгоценных камней

      Синоптики предсказали 30-градусный мороз российскому региону

      В США рассказали о сценарии завершения конфликта на Украине

      На Украине назвали эскалацию конфликта единственным способом противостоять России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше