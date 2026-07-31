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19:23, 31 июля 2026 (обновлено: 19:35, 31 июля 2026)Мир

В МИД России сыронизировали над массовым прорывом мигрантов в Испании

Грушко: ЕС показал свою солидарность, когда заявил об идее приостановить Шенген с Испанией
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jon Nazca / Reuters

Европейский союз (ЕС) продемонстрировал свою так называемую солидарность, когда в объединении прозвучали идеи о приостановке действия Шенгенского соглашения с Испанией. Таким образом замглавы МИД Александр Грушко с иронией прокомментировал реакцию ЕС на массовый прорыв мигрантов в Сеуте, передает РИА Новости.

«Это пример так называемой европейской солидарности (...). Они любят рассуждать о солидарности. Вообще-то у них солидарность сейчас выражается только в соревновании, кто займет более жесткую позицию в отношении России и кто больше враждебных планов припишет нашей стране. Здесь мы видим, что своя рубашка ближе к телу и испанцам никто не собирается помогать», — указал дипломат.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Евросоюз должен рассмотреть приостановку членства Испании в Шенгенской зоне. Канцлер Австрии Кристиан Штокер также не исключил приостановки соглашения.

С похожей инициативой выступила Италия.

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