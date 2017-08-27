«Харви» ослаб до уровня тропического шторма

Ураган «Харви», обрушившийся на американский штат Техас, ослаб до уровня тропического шторма. Об этом в субботу, 26 августа, со ссылкой на Национальный центр США по предупреждению ураганов сообщает Reuters.

Максимальная скорость прохождения урагана составляет около 112 километров в час. Ранее это значение составляло около 290 километров в час. Также стало известно о гибели одного человека.

Ранее в НАСА показали, как «Харви» выглядит из космоса.

Президент США Дональд Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия из-за «Харви», который обрушился на этот штат. Предположительно, ураган станет самым крупным штормом в Соединенных Штатах за последние 10 лет.