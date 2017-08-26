В сети показали последствия обрушившегося на Техас урагана «Харви»

Ураган «Харви», обрушившийся на США, оставил без света 211 тысяч человек в штате Техас. Об этом сообщает в субботу, 26 августа, The Washington Post.

Газета со ссылкой на Национальный центр ураганов отмечает, что после выхода на сушу «Харви» начал терять мощность: четвертый уровень опасности был постепенно понижен до первого. Как передает телеканал ABC, по меньшей мере 10 человек пострадали в техасском городе Рокпорт. При этом в ряде городов объявлялась обязательная эвакуация.

Пользователи соцсетей активно делятся кадрами последствий урагана. На них видны поваленные деревья, поврежденные дома и автомобили, подтопленные улицы. В городе Корпус Кристи ураган вынес на дорогу крокодила.

Публикация от تغريداتهم (@taghredathum) Авг 26 2017 в 3:15 PDT

Ранее в НАСА показали, как «Харви» выглядит из космоса.

Президент США Дональд Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия из-за «Харви», который обрушился на этот штат. Предположительно, ураган станет самым крупным штормом в Соединенных Штатах за последние 10 лет.