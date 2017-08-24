В 30 округах штата Техас введен режим бедствия из-за «Харви»

В 30 округах штата Техас из-за циклона «Харви» введен режим бедствия. Об этом сообщает ТАСС.

«Техасцы верят в то, что в случае чрезвычайной ситуации надо действовать и быть начеку, — заявил губернатор штата Грег Эббот. — Поэтому я предпринимаю предварительные шаги до того, как циклон "Харви" обрушится на наше побережье».

По распоряжению Эббота спасательные службы приведены в состояние полной готовности на случай, если понадобится оказать помощь населению и ликвидировать последствия удара стихии. По прогнозам синоптиков, циклон может привести к наводнениям в Техасе.

Сейчас циклон «Харви» находится в Мексиканском заливе в 700 километрах юго-восточнее американского города Мэнсфилд. Он приближается к побережью со скоростью четыре километра в час. Метеорологи предупреждают, что к пятнице он может превратиться в ураган.