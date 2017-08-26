Трамп объявил режим стихийного бедствия в Техасе из-за урагана «Харви»

Президент США Дональд Трамп объявил в Техасе режим стихийного бедствия из-за урагана четвертой категории «Харви», который обрушился на этот штат. Об этом глава государства сообщил в своем Twitter.

«По запросу губернатора Техаса, я подписал Провозглашение стихийного бедствия, которое позволит правительству оказать штату максимальную поддержку», — написал Трамп.

Позднее на сайте Белого дома появилось адресованное президенту сообщение советника Трампа по вопросам национальной безопасности Тома Боссерта. В нем отмечается, что, предположительно, «Харви» станет самым крупным штормом в США за последние десять лет. По прогнозам синоптиков, циклон может привести к наводнениям в Техасе.

В 30 округах штата Техас из-за циклона «Харви» был введен режим бедствия за двое суток до того, как тот приблизился к побережью страны.

В августе 2005 года на территорию США обрушился ураган «Катрина». Тогда погибли почти 2000 человек, бедствие обошлось американской казне в рекордную сумму — 108 миллиардов долларов. Больше всего пострадал Новый Орлеан в штате Луизиана: четыре пятых его территории было подтоплено, а почти 1500 горожан погибли, несмотря на эвакуацию до 90 процентов населения