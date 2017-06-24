Торнадо в США повредило два самолета «судного дня»

Торнадо, прошедшее по территории базы ВВС США Оффутт (штат Небраска), повредило десять воздушных машин, включая два самолета «судного дня» Boeing E-4B. Об этом телеканалу CNN рассказали в Пентагоне.

E-4B в случае масштабного конфликта либо чрезвычайной ситуации становятся воздушными командными пунктами для высшего руководства, если наземные системы управления окажутся уничтоженными. В эти самолеты в случае тревоги допускаются президент страны, министр обороны, а также члены Объединенного комитета начальников штабов. В мирное время на них перемещаются первые лица государства.

Всего в США есть 10 таких самолетов, из которых четыре постоянно готовы ко взлету. Основное судно находилось вне базы, так что инцидент не повлиял на обороноспособность страны.

Также в ходе удара стихии, произошедшего 16 июня, из строя были выведены восемь дальних разведчиков Boeing RC-135, шесть из них уже починены. Кроме того, на территории базы торнадо вырвало несколько деревьев и повредило одно из зданий.

12 октября 2016 года НАСА представило снимки повреждений инфраструктуры космодрома Мыс Канаверал после урагана Мэтью. Тогда в результате воздействия природной стихии оказались поврежденными линии электропередач, а также крыши построек.