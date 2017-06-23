Силовые структуры
 

ВКС России за неделю перехватили у границы 14 самолетов-разведчиков

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Вооруженные силы России за неделю 14 раз вылетали на перехваты иностранных военных самолетов. Об этом сообщается в публикации в газете «Красная звезда».

У границ России было зафиксировано 23 разведывательных полета. Из них 10 вылетов совершили ВВС США, четыре — Норвегия, три — Швеция, по два — Великобритания и Франция, по одному — Португалия и Япония.

Было осуществлено воздушное патрулирование самолетами дальней авиации акватории Балтийского моря. В нем участвовало два Ту-160, один А-50 и шесть Су-27.

Выполнен один наблюдательный полет совместной миссии Италии и США над российской территорией. Выполнены два наблюдательных полета российских экспертов над территориями Великобритании и США. Наблюдательный полет совместной миссии США и Украины над территорией России на американском самолете отменен в связи с неисправностью летательного аппарата.

21 июня над Балтийским морем два польских истребителя попытались сопроводить Ту-154 министра обороны России Сергея Шойгу, следовавший в Калининград, однако, по утверждению российской стороны, были «отогнаны» маневром одного из Су-27 сопровождения.

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