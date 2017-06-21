Пентагон отверг обвинения Москвы о провокациях самолета-разведчика над Балтикой

Официальный представитель Пентагона Джефф Дэвис считает, что американский самолет-разведчик Boeing RC-135, перехваченный во вторник российским истребителем над Балтийским морем, не совершал провокационных маневров, о чем утверждает российская сторона, передает Reuters.

«Экипаж RC-135 не делал ничего, чтобы спровоцировать Су-27», — заявил Дэвис. Он добавил, что российский пилот «летел слишком быстро и плохо управлял боевой машиной».

20 июня российские Су-27 перехватили и сопроводили два американских самолета-разведчика RC-135 над нейтральными водами Балтики. Как рассказали в российском оборонном ведомстве, истребитель дежурных сил ПВО Балтийского флота сблизился с самолетом RC-135, после чего тот начал выполнять провокационный разворот в сторону Су-27. В Минобороны отметили, что «буквально через десять минут в эту зону вошел еще один RC-135, который также был перехвачен российским Су-27».

16 июня 2017 года британский самолет Boeing RC-135W с бортовым номером ZZ664 и позывным RRR7217, поднялся с авиабазы Уоддингтон (Англия), подлетел к Калининградской области со стороны моря и около часа курсировал у российского побережья, находясь над международными водами Балтики.