Российский Су-27 перехватил бомбардировщик ВВС США над Балтикой

Российский истребитель Су-27 перехватил и сопроводил стратегический бомбардировщик B-52 ВВС США, летевший вдоль границы России над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

Инцидент произошел во вторник, 6 июня, около 10:00 мск. «Экипаж российского Су-27, приблизившись к воздушному объекту на безопасное расстояние, идентифицировал его как американский стратегический бомбардировщик В-52 и осуществлял сопровождение», — уточнили в ведомстве.

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Как сообщал «Интерфакс», утром 6 июня два B-52H из состава ВВС США вылетели с авиабазы Фэрфорд в Великобритании на задание в район Балтийского моря и Польши близ границ Калининградской области. Бомбардировщики, по данным агентства, совершали полет с выключенными транспондерами.

Всего в Британии находятся три таких ракетоносца. Они были переброшены на Фэрфорд на прошлой неделе. Самолеты, постоянно базирующиеся в американском штате Луизиана, принимают участие в учениях НАТО Saber Strike, которые проходят с 5 по 16 июня в Эстонии.