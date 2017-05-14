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Российский Су-27 вновь приблизился к самолету ВМС США над Черным морем

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Российский истребитель Су-27 второй раз за неделю пролетел вблизи от самолета-разведчика США над Черным морем. Об этом сообщил Fox News.

По данным телеканала, инцидент произошел в пятницу, 12 мая, в 160 километрах от Крыма. Находящийся в международном воздушном пространстве российский Су-27 пролетел в 12 метрах от американского противолодочного самолета P-8A Poseidon.

Телеканал NBC News, ссылаясь на пресс-секретаря ВМС США в Европе Памелу Кунце, сообщил, что российский истребитель пролетел в шести метрах от американского противолодочного самолета P-8A Poseidon. При этом в данном заявлении речь шла о самолете Су-27.

По словам Кунце, инцидент произошел 9 мая над акваторией Черного моря. Она также охарактеризовала действия российского пилота как «профессиональные и безопасные». В тот же день в Министерстве обороны России заявили о перехвате истребителем Су-30 американского самолета-разведчика P-8 Poseidon в небе над Черным морем. В ведомстве уточнили: «Российский истребитель выполнил маневр приветствия, после чего американский самолет-разведчик изменил маршрут полета в сторону удаления от границы с Россией. Истребитель Су-30 благополучно вернулся на аэродром базирования».

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